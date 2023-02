Hogwarts Legacy, problemi con l'accesso anticipato su Steam per la Deluxe Edition

Sembra proprio ci siano dei problemi con l'accesso anticipato di Hogwarts Legacy su Steam, una feature garantita ai possessori della Deluxe Edition del gioco ma che al momento in cui scriviamo non si è ancora sbloccata, in netto ritardo rispetto alle tempistiche standard.

Già a quota 1,1 milioni di spettatori su Twitch, Hogwarts Legacy si pone senza dubbio come uno dei titoli più attesi dell'anno ed è dunque una situazione tutt'altro che piacevole quella che stanno vivendo al momento gli utenti che hanno acquistato la versione più costosa dell'avventura per potervi accedere in anticipo.

Inutile dire che diverse piattaforme digitali si trovano nella condizione di dover rispondere alle segnalazioni di chi non riesce ancora a effettuare l'accesso anticipato su Steam, come testimonia un post di Fanatical su Twitter, che ha provato a spiegare cosa sta succedendo e ha chiesto ai giocatori di avere pazienza.

"Stiamo ricevendo molti messaggi riguardanti l'impossibilità di usufruire dell'accesso anticipato a Hogwarts Legacy: si tratta di un errore di Steam e sembra piuttosto diffuso", ha scritto Fanatical. "Vi preghiamo di aspettare che il problema venga risolto."

"Se avete acquistato la Deluxe Edition dal nostro store, otterrete l'accesso anticipato. Purtroppo si tratta di un fenomeno che talvolta si verifica con i giochi in early access! Vi preghiamo di essere pazienti."