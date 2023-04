ROG Phone 7 Ultimate, la recensione del nuovo gaming phone ASUS: sarà ancora lui il migliore?

La battaglia tra gaming phone Android si è fatta sempre più serrata in questi anni, con i principali competitor che - seguendo le logiche di un mercato oramai del tutto fuori controllo - si sfidano a colpi di dispositivi che hanno abbandonato la finestra di rilascio annuale per abbracciare una obiettivamente esagerata distanza di sei mesi tra l'uscita di un modello e quella del suo successore. In questo scenario, non stupisce dunque registrare il debutto di ROG Phone 7 Ultimate quando appena lo scorso settembre era arrivato sugli scaffali ROG Phone 6D Ultimate e meno di tre mesi fa era sceso in campo lo storico rivale Nubia con il suo REDMAGIC 8 Pro. ROG Phone 7 Ultimate è la versione più completa della nuova linea di gaming phone ASUS Con tali premesse, appare evidente che aspettarsi grandi innovazioni dall'ultimo nato dalla casa di Taipei sia abbastanza illusorio: la nicchia dei gaming phone si rivolge tuttavia a una cerchia di appassionati per i quali anche il semplice upgrade di un processore potrebbe rappresentare un sufficiente motivo di interesse. Tenendo questo in mente, andiamo dunque ad occuparci della recensione di ROG Phone 7 Ultimate, disponibile al prezzo di 1429€ e accompagnato al debutto dalla versione liscia a un costo che oscilla tra i 1029 e i 1199€ a seconda del tipo di offerta.

Caratteristiche tecniche L'enorme confezione di ROG Phone 7 Ultimate contiene un bel po' di accessori Il numero 7 che segue il nome del dispositivo dovrebbe rimarcare una certa differenza rispetto a quel ROG Phone 6 Pro uscito meno di un anno fa, ma in realtà l'ultimo prodotto di ASUS offre talmente poche migliorie nella scheda tecnica da sembrare più un aggiornamento che l'esponente di una nuova generazione di gaming phone. In prima linea c'è il fiammante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 3.2 GHz, ovvero il processore senza il quale un top di gamma Android non può considerarsi tale: ad accompagnarlo troviamo una GPU Adreno 740, 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 non espandibile, il meglio attualmente disponibile in termini di velocità. Per quanto lontana dall'essere rivoluzionaria, la dotazione di ROG Phone 7 Ultimate è evidentemente di primissimo livello, e i dati forniti dal produttore parlano di un incremento rispetto al precedente Snapdragon 8+ Gen 1 nell'ordine del 15% di performance ed efficienza della CPU e di un 20% per quanto riguarda la GPU. Anche sul fronte connettività il dispositivo spunta tutte le caselle giuste, supportando 5G, Wi-Fi 6E e 7, NFC, GPS e Bluetooth 5.3. L'impianto audio non migliora più di tanto quello che era già un setup potentissimo nel modello precedente, confermando dunque i due speaker stereo con amplificatori separati che sono sempre un piacere da sentire; immutato ma sempre eccellente anche sistema deputato alla vibrazione e al feedback aptico. Un'evoluzione c'è stata invece nel sistema di raffreddamento proprietario GameCool, che grazie a una diversa disposizione dei circuiti stampati, della camera di vapore e degli strati di grafite riesce a dissipare il calore in maniera molto convincente anche senza ricorrere per forza all'AeroActive Cooler - aggiornato anch'esso alla versione 7 - incluso nel pacchetto. A proposito degli accessori compresi nella (gigantesca) confezione di ROG Phone 7 Ultimate, oltre alla sopraccitata periferica di raffreddamento troviamo una custodia morbida per la stessa, una cover rigida in silicone, un cavo USB-C e un alimentatore da 65 Watt: davvero niente male, considerando soprattutto le ristrettezze dimostrate dai dispositivi flagship in questi anni di spending review. Scheda tecnica ROG Phone 7 Ultimate Dimensioni: 173 x 77 x 10.3 mm

173 x 77 x 10.3 mm Peso: 239 grammi

239 grammi Display: AMOLED da 6,78" Risoluzione FHD+ 1080 x 2400 Refresh rate a 165 Hz Touch sampling rate a 720 Hz Luminosità di picco 1500 nit Aspect Ratio 20.4:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU: Adreno 740

Adreno 740 RAM: 16 GB di tipo LPDDR5x

16 GB di tipo LPDDR5x Storage: 512 GB di tipo UFS 4.0

512 GB di tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1,9 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2,2 Macro 2 MP, f/2,4

Fotocamera frontale: Principale Wide 32 MP

Connettività Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax

802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptX

5.3 con A2DP/LE/aptX Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Luminosità, Pressione laterale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Luminosità, Pressione laterale Colori: Storm White

Batteria: 6000 mAh

6000 mAh Modelli e prezzo: 16 GB RAM + 512 GB | 1429€



Design Il design di ROG Phone 7 Ultimate è estremamente simile a quello del precedente modello Che ROG Phone 7 Ultimate non sia un prodotto rivoluzionario lo si intuisce anche da un design sostanzialmente indistinguibile dal modello dello scorso anno. Fra i pochissimi elementi di stacco rispetto al passato segnaliamo la doppia finitura della scocca in vetro Gorilla Glass 3 e il diverso look dei fregi che l'attraversano: per il resto vengono riproposti il riquadro delle fotocamere disposto in orizzontale sulla parte superiore, lo sfiato per la dissipazione del calore AeroActive Portal e l'immancabile display PMOLED ROG Vision sfruttabile come di consueto sia con temi e animazioni personalizzabili, sia per segnalare notifiche di sistema. Anche guardando lo schermo non si notano differenze: il display da 6.78" è nuovamente rivestito da Gorilla Glass Victus ed è incastonato da una cornice molto pronunciata, con la parte superiore della stessa che ospita il punch hole relativo alla fotocamera frontale per lasciare la superficie del pannello completamente libera. Niente di nuovo nemmeno sul frame realizzato in alluminio anodizzato e contraddistinto da bordi arrotondati, che presenta i vari elementi nelle stesse posizioni: gli Air Trigger e i tasti di accensione e controllo volume sulla destra, l'alloggiamento per due NanoSIM e la porta USB-C secondaria sulla sinistra e in basso l'ingresso USB-C, lo speaker principale e il jack audio da 3.5 mm. Nessuno stupore nell'evidenziare come peso e dimensioni siano rimasti anch'essi invariati rispetto al precedente modello: parliamo dunque di 173 x 77 x 10.3 mm e 239 grammi, per uno smartphone che si conferma decisamente proibitivo per le tasche dei jeans. Una sola infine la colorazione disponibile per la versione Ultimate oggetto del nostro test: Storm White, che se ve lo state chiedendo sì, è la stessa dello scorso anno.

Display Anche se è lo stesso dello scorso anno, il display di ROG Phone 7 Ultimate rimane di primo livello Squadra che vince non si cambia verrebbe da dire guardando alle caratteristiche del display di ROG Phone 7 Ultimate che, ad esclusione di una luminosità leggermente aumentata, sfoggia di fatto la stessa tecnologia dei modelli dello scorso anno. Nulla di cui lamentarsi in termini qualitativi, sia chiaro, ma si tratta comunque di un ennesimo aspetto in cui ASUS ha scelto un approccio molto conservativo. Parliamo quindi di un pannello Samsung AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1080 x 2448 e rapporto di forma 20.4:9, dotato delle stesse caratteristiche orientate al gaming che avevamo apprezzato in ROG Phone 6 Pro: la frequenza d'aggiornamento raggiunge un massimo di 165 Hz, mentre la rilevazione al tocco conferma i 750 Hz e i 23 ms di latenza, per buona pace degli utenti più orientati al gioco competitivo. Accennavamo prima a un incremento nei valori di luminosità, che su ROG Phone 7 Ultimate si registrano in termini di 1000 nit di valore tipico e 1500 nit di picco (il predecessore contava rispettivamente su 800 e 1200 nit), un risultato obiettivamente molto buono che lo pone ai vertici della categoria sotto questo aspetto.

Non manca infine la certificazione HDR 10+ che garantisce la massima qualità dell'immagine per ciò che concerne la visione di contenuti in streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+.

Fotocamere Un dettaglio del modulo fotocamere posteriore di ROG Phone 7 Ultimate In maniera quasi sorprendente, uno degli aspetti in cui ROG Phone 7 Ultimate mostra un timido grado di evoluzione rispetto al predecessore è anche quello tradizionalmente meno considerato dai produttori di gaming phone, ovvero il comparto fotografico. Questo non significa certo che il nuovo dispositivo made in Taipei possa essere annoverato nel club dei cameraphone (anzi), ma almeno qualche piccolo passo avanti è stato fatto. Le migliorie non coinvolgono però il modulo posteriore, dato che la fotocamera principale è rimasta la stessa dei modelli dello scorso anno: parliamo del sensore Sony IMX766 da 50 MP, celebre per essere stato messo al servizio di molti dispositivi Android di fascia media e che di conseguenza non si può proprio definire l'ultimo ritrovato della tecnologia. Le foto risultano discrete in condizioni di luce ottimale, meno nelle situazioni più problematiche, complice un intervento ancora piuttosto timido dell'intelligenza artificiale. Non cambia nemmeno l'ultra grandangolare da 13 MP che, come di consueto porta a casa il compitino, mentre la macro resta ferma ai soliti 5 MP dimostrando un'utilità obiettivamente piuttosto limitata. C'è una novità relativa a una modalità apposita per catturare le scie di luce, ma si tratta evidentemente di una cosa molto laterale che esula parecchio dall'utilizzo standard. È invece la fotocamera frontale a compiere un bel salto in avanti, passando dai 12 MP di ROG Phone 6 ai 32 MP del nuovo modello, un aumento di risoluzione che rende i selfie decisamente più convincenti e che torna comodo anche in ambito video per chi volesse darsi allo streaming o alla creazione di contenuti. Usando la principale si può registrare fino a un massimo di 8K a 24 FPS, un'impostazione buona per la scheda tecnica ma meno utile all'atto pratico: meglio mantenersi sui 4K a 30 o 60 FPS, senza però aspettarsi risultati equiparabili a quelli degli smartphone più competenti. Uno scatto eseguito con la principale wide di ROG Phone 7 Ultimate Uno scatto eseguito con la grandangolare ultra wide di ROG Phone 7 Ultimate Uno scatto eseguito con la macro di ROG Phone 7 Ultimate Un selfie eseguito con la frontale di ROG Phone 7 Ultimate

Videogiochi Per ROG Phone 7 Ultimate anche i titoli mobile più pesanti sono un gioco da ragazzi Che ROG Phone 7 Ultimate sia uno smartphone perfetto per giocare è fuori da ogni dubbio, ma lo stesso si può dire ancora oggi di ROG Phone 6D Ultimate e 6 Pro usciti solo pochi mesi fa. Tra incrementi prestazionali difficilmente percepibili in titoli come Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal o Genshin Impact e caratteristiche peculiari sostanzialmente invariate rispetto ai predecessori, affermare che ROG Phone 7 Ultimate apra nuove strade al gaming mobile sarebbe davvero un'esagerazione. L'offerta di ASUS rimane estremamente completa e capace di incontrare le esigenze di un ampio ventaglio di gamer, ma duole notare come la penuria di innovazioni abbia lasciato inalterati pregi e difetti delle feature esclusive del dispositivo. Ecco dunque che gli Air Trigger, i tasti dorsali capacitivi posti sul lato destro dello smartphone, si confermano utilissimi e molto versatili, ma non brillano propriamente per comodità a causa delle grosse dimensioni dello smartphone. L'Aero Active Cooler 7 incluso nella confezione di ROG Phone 7 Ultimate mantiene fresco il dispositivo e aggiunge 4 tasti fisici Ancora, l'AeroActive Cooler 7 che si aggancia alla porta USB laterale assolve alla quadrupla funzione di migliorare il raffreddamento, sbloccare la modalità ultra-prestazionale X-Mode+, fungere da stand per il telefono e aggiungere quattro tasti fisici mappabili a piacimento. Tutto molto bello, ma rimane un accessorio abbastanza impegnativo da portare con sé, che riduce notevolmente l'autonomia e che richiede una presa decisamente innaturale del dispositivo per accedere ai suoi pulsanti. Insomma, diversi compromessi che si sperava venissero appianati e che invece tornano, identici, in ROG Phone 7 Ultimate. La console Game Genie permette di modificare al volo ogni piccolo dettaglio dell'esperienza di gioco Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, c'è da dire che l'accoppiata di ottimizzazione del SoC e nuovo sistema di raffreddamento ci è sembrata funzionare a meraviglia, riuscendo a mantenere le temperature sotto controllo in maniera sensibilmente più efficace rispetto a quanto sperimentato con ROG Phone 6 Pro e 6D Ultimate. Sensazioni positive arrivano anche dall'immancabile suite Armoury Crate, e non potrebbe essere altrimenti: si tratta a mani basse della più completa e profonda interfaccia di personalizzazione dell'esperienza di gioco disponibile in ambito mobile, oramai arrivata a un livello tale che non si sa davvero cosa le si potrebbe chiedere di più.

Torna in grande spolvero anche la console Game Genie, richiamabile in qualsiasi momento con uno swipe dall'angolo superiore sinistro dello schermo e che consente di apportare ogni genere di modifica e gestire catture, note e quant'altro senza interrompere il titolo in esecuzione: vale il discorso fatto poc'anzi, è un sistema oramai in uno stato talmente avanzato che vive necessariamente solo di piccolissime limature. Nella fattispecie queste sono presenti in ROG Phone 7 Ultimate con feature abbastanza di nicchia come la modalità X-Sense e X-Capture che (nei titoli che le supportano) sfruttano l'IA rispettivamente per mandare notifiche o eseguire catture in base a eventi specifici e il Background Mode che funziona come alternativa a una picture-in-picture per proseguire azioni automatizzate in un gioco mentre si fa altro.

Batteria La capiente batteria di ROG Phone 7 Ultimate garantisce una solida autonomia Anche sul fronte dell'autonomia, la sensazione di déjà-vu in ROG Phone 7 Ultimate è particolarmente forte: la batteria è infatti costituita da due moduli che portano la capienza totale a 6000 mAh, ovvero la stessa soluzione del modello precedente. Di tutti gli elementi riproposti in maniera pedissequa da ASUS, questo è però il meno clamoroso, più che altro perché viene difficile pensare come si sarebbe potuti intervenire senza aumentare i volumi di uno smartphone che già così è decisamente un peso massimo. La durata della carica risulta comunque più che soddisfacente, in linea con quanto offerto dagli ultimi ROG Phone e consentendo dunque di arrivare a sera con un po' di margine anche dandoci dentro col gaming. Dove forse si sarebbe potuto osare di più è nella velocità di ricarica, anche questa rimasta invariata rispetto allo scorso anno: sfruttando l'alimentatore da 65 W si porta il dispositivo da 0 a 100 in circa 40 minuti, un risultato buono ma lontano dalle vette raggiunte da altri produttori in ambito Android. Poco comprensibile anche la perdurante assenza della ricarica wireless su uno smartphone di questo calibro, mentre è sempre ben accetta la possibilità di sfruttare la porta USB-C posta sul lato sinistro per poter giocare senza intralci anche mentre il telefono è collegato alla corrente.

Prestazioni Le prestazioni di ROG Phone 7 Ultimate sono prevedibilmente al top della categoria È abbastanza evidente come l'esistenza stessa di ROG Phone 7 Ultimate ruoti tutta attorno alla necessità di issarsi in cima alla classifica dei gaming phone più potenti sul mercato, superando nei benchmark i competitor e le performance dei modelli precedenti. Sotto questa prospettiva, non si può obiettare nulla all'azienda di Taipei: i numeri parlano chiaro e certificano la superiorità di ROG Phone 7 Ultimate nei test che abbiamo effettuato, seppur certamente non con distanze estreme dal resto del gruppo. Che tutto questo si traduca in un dispositivo che convogli concretamente la sensazione di avere una marcia in più è però un altro paio di maniche: ROG Phone 7 Ultimate va che è una bellezza, sia chiaro, ma bisogna armarsi di lente d'ingrandimento per notare quei dettagli microscopici nei quali dimostra di offrire un'esperienza migliore di quella del modello dello scorso anno. Pane per i denti degli appassionati di grafici e cifre insomma, ma per tutti gli altri il salto di qualità sarà difficilmente percepibile.

Esperienza d’uso Come i predecessori, ROG Phone 7 Ultimate è uno smartphone che chiede inevitabilmente di scendere a qualche compromesso di comfort Fuori dalla comfort zone del gaming, ROG Phone 7 Ultimate dimostra pregi e difetti che anche in questo caso sono una copia carbone di quanto avevamo già avuto modo di sottolineare ai tempi della recensione del modello precedente. Senza variazioni in termini di design, è normale che l'ergonomia non migliori, rappresentando anche stavolta il tallone d'Achille del dispositivo, che risulta indubbiamente pesante, faticoso da gestire con una mano e non esattamente pratico da portare in giro con sé. Della non eccezionale comodità sia degli Air Trigger sia dei tasti fisici dell'AeroActive Cooler abbiamo già parlato nel paragrafo dedicato ai videogiochi, ma vale la pena ribadire le nostre perplessità specialmente nei riguardi di utenti con mani piccole. L'AeroActive Cooler aggiunge 4 pulsanti fisici, ma obbliga a una presa del telefono molto poco comoda La componente telefonica funziona bene come in passato, potendo contare su una ricezione ottima e un audio in chiamata potente e pulito sia in capsula sia in vivavoce appoggiandosi ai notevoli speaker stereo in dotazione. Sempre positivo il giudizio anche sui sensori biometrici: il lettore per le impronte digitali integrato nel display è rapido ed efficiente, mentre il riconoscimento del viso funziona a dovere anche in condizioni di scarsa luce ambientale. Poche novità anche sul fronte del software, basato ovviamente su Android 13 e supportato da ASUS con la garanzia di due major update e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. L'esperienza offerta da ROG Phone 7 Ultimate è molto simile alla versione stock del sistema operativo di Google, distinguendosi dunque per pulizia e rapidità, ma concede all'utente la possibilità di scegliere tra due launcher, uno marchiato ROG più aderente al mondo del gaming e l'altro invece più sobrio preso di peso dall'eccellente linea Zenfone (vi rimandiamo alla recensione dell'ASUS Zenfone 9 se volete saperne di più).