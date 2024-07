Adrian Fartade ospite sul canale Twitch, domani 17 luglio

Videogiochi e scienza. Un connubio possibile e spesso sottolineato anche da esperienze come Kerbal Space Program, simulatore che consente alla sua utenza di creare razzi con cui esplorare i recessi di un sistema planetario in tutto e per tutto simile al nostro.

La ricerca dei punti di contatto tra videogiochi e scienza sarà l'argomento principale che verrà affrontato nella live di domani, 17 luglio, a partire dalle ore 16 sul canale Twitch, occasione in cui il duo Mancosu-Kobe avrà il piacere di avere come ospite Adrian Fartade, divulgatore scientifico che vanta centinaia di migliaia iscritti sul suo canale YouTube.

Se vi state chiedendo come seguire questa diretta, vi basterà collegarvi domani, 17 luglio, a partire dalle 16 sul canale Twitch di Multiplayer.it o tornare su questa notizia e seguire la live direttamente qui sotto: