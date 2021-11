Rainbow Six Siege: High Calibre, trailer presenta le novità del Battle Pass

Da oggi ha inizio l'Operazione High Calibre di Rainbow Six Siege e Ubisoft per l'occasione ha pubblicato un trailer che presenta le novità in arrivo con il Battle Pass della nuova stagione del suo sparatutto multiplayer.

Tra le novità più interessanti c'è sicuramente la nuova operatrice Thorn, che rientra nella categoria difensori. È un'esperta di armi tecniche irlandesi e il suo gadget è una granata che si può attaccare alle superfici e detona quando rivela dei nemici nelle vicinanze. Il personaggio sarà disponibile con la versione Premium del Battle Pass (acquistabile per 1200 Crediti R6) sin dal livello 1, o in alternativa può essere acquistata con 25.000 punti fama o 600 crediti R6 dal 14 dicembre.

Tra il percorso gratis e il percorso premium del Battle Pass di Rainbow Six Siege: High Calibre ci sono in totale ben 131 ricompense, spalmate su 100 livelli. Gli sviluppatori affermano che la progressione del pass è stata velocizzata del 30%, grazie anche all'introduzione di bonus e potenziamenti, e sarà possibile ottenere il 50% di Crediti R6 in più con il Percorso Premium.

Sono stati introdotti, inoltre, due nuovi tipi di oggetti di personalizzazione: le schede operatore, che permetteranno di modificare l'aspetto e lo sfondo del tuo operatore durante la selezione del personaggio; inoltre è stata realizzata la prima skin armi esotica, Flusso etereo, caratterizzata da un design 3D e texture animate.

Oltre alle ricompense del Battle Pass, l'Update dell'Operazione High Calibre di Rainbow Six Siege ha introdotto tane altre novità, modifiche al bilanciamento e cambiamenti quality of life.