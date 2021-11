Xbox Game Pass: Aliens Fireteam Elite arriva a dicembre con l'inizio della Stagione 2

In attesa di scoprire la line-up completa dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nelle prime settimane di dicembre 2021, Microsoft ha annunciato che il catalogo del servizio il 14 dicembre darà il benvenuto a Aliens: Fireteam Elite.

Lo sparatutto cooperativo di Cold Iron Studios sarà dunque disponibile sia per i giocatori Xbox che quelli PC abbonati a Xbox Game Pass in concomitanza con il lancio del nuovo update della Season 2: Point Defense.

Aliens: Fireteam Elite, uno scatto tratto dal gioco

Aliens: Fireteam Elite (qui la nostra recensione) è uno sparatutto in terza persona cooperativo di sopravvivenza ambientato nell'universo Alien, in cui squadre di soldati Marine devono vedersela contro i minacciosi e iconici Xenomorfi. I giocatori possono scegliere tra cinque classi uniche e un vasto arsenale che include più di 30 bocche da fuoco e 70 modifiche e accessori. Dal canto loro, le fila nemiche contano 20 tipologie di mostruosità differenti, tra cui 11 diversi Xenomorfi, dai Facehugger ai Pretoriani.

Tra le novità introdotte con l'update della Stagione 2 c'è la modalità Point Defense, una funzione per le statistiche globali, così come 4 nuove armi (un fucile, una pistola, un'arma corpo a corpo e una pesante). Non mancano poi un assortimento di accessori, nuove colorazioni e decalcomanie per le armi, emote e Challenge Cards per aggiungere un po' di pepe alle partite.

Rimanendo in tema, a sorpresa da oggi Generation Zero è scaricabile da tutti gli abbonati di Xbox Game Pass.