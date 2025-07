Il monitor ASUS ROG Strix XG349C da 34" è in offerta su Amazon per il Prime Day

In occasione del Prime Day di Amazon, il monitor ASUS ROG Strix XG349C è disponibile a 349 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è garantita entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Inoltre, come sempre, è possibile restituirlo se richiesto entro 14 giorni dalla consegna. Vediamo meglio le caratteristiche di questo monitor curvo.

Caratteristiche del monitor ASUS ROG Strix XG349C

Si tratta di un monitor UWQHD da 34" (3440 x 1440) con curvatura 1900R e 180 Hz. Il pannello ASUS FastIPS offre una velocità impressionante di 1ms per un'esperienza fluida e coinvolgente. Inoltre, la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) si abbina al G-SYNC ed elimina diverse problematiche, come ghosting e tearing. Ciò significa che le immagini sono nitide e il frame rate è elevato, soprattutto se il monitor si abbina a una scheda video NVIDIA.

Il monitor ASUS ROG Strix XG349C

Troviamo anche DisplayHDR 400 con tecnologia High Dynamic Range, per una gamma di colori professionale e un contrasto elevato. Inoltre, si può collegare il PC tramite porta USB-C per la trasmissione del video ad alta velocità (o si può sfruttare come hub per le periferiche). Continuate a seguirci per altre offerte speciali dedicate al Prime Day 2025.