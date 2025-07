Insta360 Ace Pro 2 Pack Doppia Batteria è in sconto su Amazon per il Prime Day

Tra le offerte di Amazon Prime Day troviamo l'action cam Insta360 Ace Pro 2 Pack Doppia Batteria a 389,99 € rispetto al prezzo consigliato di 469,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 17%. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto dallo store ufficiale Insta360 e spedito da Amazon, con la consegna garantita entro pochi giorni. Come sempre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile restituirlo. Vediamo meglio le sue caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'Insta360 Ace Pro 2

Si tratta di un'action cam con una qualità senza pari, gamma dinamica di 13,5 stops e dimensione pixel di 2,4μm. Ora fino a 4K a 60 fps, l'Active HDR vi permetterà di godere di immagini con luci e ombre nettamente migliorate. Troviamo inoltre la stabilizzazione FlowState e un obiettivo grandangolare di 157° e FOV MegaView. Inoltre, il prodotto è impermeabile fino a 12 m e resistente fino a -20°C.

Insta360 Ace Pro 2

La modalità PureVideo migliora le immagini in condizioni di scarsa luce, mentre la riduzione del rumore grazie all'IA rende i dettagli più nitidi. I più esigenti possono cambiare rapidamente gli accessori grazie a un montaggio magnetico, oltre a poter usufruire di strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale. Come sempre, continuate a seguirci per scoprire altre offerte legate al Prime Day.