L’SSD Samsung 990 PRO da 2TB è in sconto su Amazon per i Prime Day 2025

Tra le migliori occasioni di questi Prime Day 2025 spicca il Samsung 990 PRO da 2TB, un SSD NVMe di fascia alta compatibile con PS5, desktop e laptop, in offerta a 144,97€ invece di 269,99€. Una riduzione di prezzo notevole per chi cerca il massimo della velocità, dell'affidabilità e della compatibilità. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce la consegna veloce e gratuita per gli utenti Prime, il reso entro 14 giorni e la certezza di ricevere un SSD coperto da garanzia ufficiale.

Fino a 7.450 MB/s in lettura e supporto PS5

Il Samsung 990 PRO è progettato per chi cerca prestazioni estreme, grazie alla tecnologia PCIe 4.0 e alla memoria V-NAND MLC. Raggiunge fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura, rendendolo ideale per caricare giochi, sistemi operativi o applicazioni professionali in pochi secondi. È anche compatibile con PlayStation 5, così potete espandere lo storage della console in modo ufficiale e senza compromessi.

Se usato su PC o laptop, diventa una soluzione ideale per creatori di contenuti, gamer e professionisti che hanno bisogno di un sistema sempre reattivo. L'installazione è semplice grazie al formato M.2 standard.