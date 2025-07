HP OMEN 16 arriva al minimo storico con le offerte Prime Day di Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming che abbia un buon rapporto qualità / prezzo, l'offerta di oggi potrebbe essere decisamente allettante. In occasione del Prime Day 2025 che si sta tenendo in questi giorni, Amazon ha infatti ben pensato di proporvi il notebook HP OMEN-16 in offerta al minimo storico con un ottimo sconto del 12%, permettendovi così di risparmiare 200 euro a confronto del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati ad acquistarlo vi basta cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il notebook HP Omen-16 è disponibile in offerta su Amazon a soli 1499 euro, contro i 1699 euro del prezzo fissato quest'ultimo mese. Vi ricordiamo ovviamente che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, motivo per cui potrete riceverlo a casa vostra in un giorno grazie all'iscrizione a Prime.