Gli auricolari Google Pixel Buds Pro 2 sono in sconto su Amazon per i Prime Day 2025

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro 2 sono finalmente disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale grazie alle offerte dei Prime Day 2025. Parliamo di un taglio netto sul prezzo di listino: da 249,00€ a soli 149,00€. Potete scegliere tra diverse colorazioni, tra cui la versione "Mojito" in verde matcha. Potete acquistarli da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon, con tutti i vantaggi che ne derivano: reso gratuito entro 14 giorni, spedizione rapida (gratuita per i clienti Prime) e la certezza di ricevere un prodotto coperto da garanzia.

Comfort, intelligenza artificiale e audio immersivo

I Pixel Buds Pro 2 sono progettati per offrire il massimo del comfort: sono leggeri, ergonomici e dotati di uno stabilizzatore regolabile che li rende perfetti anche per l'attività fisica. Al cuore di questi auricolari c'è il chip Tensor A1, sviluppato da Google per integrare l'intelligenza artificiale e offrire una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto al modello precedente.

Le specifiche dei Google Pixel Buds Pro 2

La qualità audio è immersiva e ben bilanciata, ideale per musica, chiamate e video. Il sistema "Rilevamento di Conversazioni" è una chicca: quando iniziate a parlare, la musica si mette automaticamente in pausa, senza dover toccare nulla. Una funzione comodissima, pensata per l'uso quotidiano.