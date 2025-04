Hisense A85N segna il ritorno dell’azienda nel segmento OLED con tecnologia all’avanguardia

Design elegante e funzionale

La Serie A85N si distingue per un'estetica curata, con cornici sottili e un supporto centrale in metallo dotato di una base ottagonale capace di ruotare di 25 gradi verso destra e sinistra. Una scelta ideale per ambienti moderni e open space, dove la flessibilità di visione diventa un valore aggiunto. L'equilibrio tra forma e funzionalità è evidente in ogni dettaglio.

Il TV Hisense OLED A85

Al cuore di questa TV troviamo un pannello OLED da 120Hz, perfetto per garantire immagini nitide e fluide, supportato da tecnologie come VRR, HDMI 2.1 e Nvidia G-Sync. L'esperienza di gioco e visione è resa ancora più immersiva da una latenza ridotta e da una trasmissione del segnale impeccabile. Completano il quadro Wi-Fi 6 e Bluetooth, per una connessione veloce e stabile.