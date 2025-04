Elden Ring Nightreign svela il trailer del nuovo personaggio, il Raider: ama bere e spaccare tutto

In questa nuova avventura non potremo creare il nostro personaggio liberamente, ma avremo della "classi", con varie caratteristiche fisse che determineranno la strategia che andremo a utilizzare. Ora, Bandai Namco ha svelato un nuovo personaggio: il " Raider " (letteralmente, predone).

Il nuovo personaggio di Elden Ring Nightreign

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che mostra brevemente le caratteristiche principali del personaggio. Al momento della scrittura, il sito ufficiale non include ancora una pagina dedicata al personaggio (sono presenti quelle dei precedenti).

Il video di Elden Ring Nightreign ci mostra che il Raider è chiaramente costruito come un guerriero pesante e offensivo, il che lo distingue dal Selvaggio (il guerriero base equlibrato) e il Guardiano (un falco umanoide con un grosso scudo, più focalizzato sulla difesa).

Il predone probabilmente darà il meglio di sé con le asce e altre grandi armi. Una delle sue abilità pare legata alla capacità di resistere a un colpo e rispondere con una testata, che supponiamo sappia stordire e infliggere grandi danni.

È anche in grado di erigere una colonna di pietra di dimensioni notevoli, perfetta per allontanarsi dal nemico, creare dei blocchi o punti di vantaggio per altre classi, come la Reclusa che attacca con la magia od Occhio di Ferro che combatte con gli archi.

Segnaliamo infine che Elden Ring su Nintendo Switch 2 includerà contenuti extra: FromSoftware dice se arriveranno su PC/PS5/Xbox.