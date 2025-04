Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 partiranno a breve negli USA e in Canada?

Purtroppo billbil-kun non sembra al momento essere in possesso di informazioni riguardanti eventuali modifiche al prezzo , che proprio per via dei dazi potrebbe finire per aumentare sul mercato americano.

Come certamente ricorderete, Nintendo ha rinviato l'apertura dei preorder di Nintendo Switch 2 negli USA dopo l'annuncio dei dazi voluti da Donald Trump, spiegando che avrebbe dovuto valutare l'impatto della nuova tassazione ma che la data di uscita della console non sarebbe cambiata.

Una generazione sfortunata

Abbiamo dedicato ampio spazio alla questione del prezzo di Nintendo Switch 2, che secondo alcuni addetti ai lavori include già una quota prevista dalla casa di Kyoto per limitare l'impatto di eventuali dazi al 20%, ma ci troviamo in generale in una generazione molto sfortunata.

È infatti di ieri la notizia che PS5 è aumentata ancora di prezzo in Europa, in netta controtendenza rispetto a quanto da sempre accade in un mercato dei videogiochi in cui le console tendono a calare di prezzo col passare del tempo e la riduzione dei costi produttivi.

