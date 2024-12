Twitch rivoluziona il concetto di collaborazioni con "Spettatori Condivisi"

Il comunicato ha presentato la funzione ricordando gli sforzi recenti sul miglioramento delle collaborazioni, riconoscendone il valore sia in termini di intrattenimento che di crescita. Secondo Twitch, "Spettatori Condivisi" rappresenta quindi un passo avanti significativo in questa direzione, offrendo agli streamer e agli spettatori un'esperienza più coesa e coinvolgente.

Twitch ha annunciato un importante aggiornamento per le collaborazioni sulla piattaforma, introducendo " Spettatori Condivisi ". Questa nuova funzionalità, che mira a rendere le collaborazioni più eque e trasparenti, cambierà il modo in cui gli streamer interagiscono tra loro e con il proprio pubblico.

Cos'è "Spettatori Condivisi" e come funziona?

"Spettatori Condivisi" è una nuova metrica che combina il numero di spettatori che guardano contemporaneamente gli streaming di canali che collaborano. Questa funzione si attiva automaticamente quando due o più streamer trasmettono in streaming congiunto con la chat condivisa abilitata. In questo modo il numero totale di spettatori viene visualizzato su tutti i canali coinvolti nella collaborazione, offrendo una visione più accurata della portata complessiva dello streaming.

Twitch Spettatori Condivisi

Twitch ha affermato di aver introdotto "Spettatori Condivisi" per diversi motivi. Innanzitutto, si riconosce l'importanza del numero di spettatori nell'influenzare la dinamica di uno streaming. Un pubblico più ampio crea un'atmosfera diversa e può influenzare il comportamento sia degli streamer che degli spettatori. Inoltre, "Spettatori Condivisi" offre una rappresentazione più trasparente della popolarità di uno streaming collaborativo, aiutando gli streamer a comprendere meglio l'impatto delle loro collaborazioni.

Per poter utilizzare "Spettatori Condivisi", le collaborazioni devono soddisfare due requisiti fondamentali:

gli streamer devono condividere audio e/o video, dimostrando di essere presenti e di creare contenuti insieme in tempo reale

la chat condivisa deve essere abilitata, consentendo alle community di interagire tra loro

La nuova metrica sarà visibile in tutte le aree di discovery di Twitch, influenzando l'ordinamento degli streaming in base al numero di spettatori. Tuttavia, il dato sugli spettatori individuali di ciascun canale resterà visibile. Nei prossimi mesi, Twitch implementerà anche nuove analitiche post-streaming per aiutare gli streamer a valutare la portata e l'impatto delle loro collaborazioni.

Attenzione però, perché la funzione non influenzerà i progressi per diventare partner o i pagamenti degli annunci. Inoltre, Twitch ha chiarito che sta lavorando per implementare funzionalità di monetizzazione condivisa in futuro.

Voi che cosa ne pensate di questa novità? La trovate utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto però gli streamer di Twitch vedono i guadagni delle pubbliciltà calare fino al 95% in quella che chiamano "adpocalypse".