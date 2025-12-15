Cult of the Lamb: l'espansione Woolhaven ha una data di uscita annunciata in trailer

Woolhaven viene descritta come una "grossa" espansione a pagamento, in arrivo su tutte le piattaforme e destinata ad ampliare in maniera sensibile i contenuti del gioco.

Devolver Digital aveva già presentato l'espansione Woolhaven con un trailer pubblicato l'estate scorsa, ma ora la questione si fa ancora più concreta con la pubblicazione della data di uscita ufficiale di questo nuovo pacchetto di contenuti, destinato ad arrivare all'inizio del nuovo anno.

Cult of the Lamb non ha ancora finito con i nuovi contenuti: il supporto proseguirà il mese prossimo con la nuova espansione Woolhaven che ha ora una data di uscita fissata per il 22 gennaio 2026, come riferito nel trailer di presentazione.

Un nuovo culto da ristabilire

"Un dio perduto ti chiama da una montagna misteriosa: devi ricostituire il gregge e risvegliare l'inverno per scoprire la verità sugli agnelli caduti", si legge nella descrizione ufficiale di questa nuova espansione.

Il tutto ci porterà ad "affrontare il passato prima che ci consumi" in un'espansione che sembra decisamente ricca di elementi vari, dai contenuti legati alla storia alle meccaniche del gameplay.

Nell'espansione dobbiamo riportare le anime perdute di Woolhaven alla loro casa natale, per imparare nuovamente l'antica storia perduta del lambkind, cercando di riportare questo luogo alla sua antica gloria originaria e ristabilire il potere di Yngya, il dimenticato Dio degli agnelli.

Non è una missione semplice: dovremo lottare contro un clima estremo, tra ghiaccio e tempeste di neve, che metterà a dura prova la sopravvivenza del Culto, per il quale dovremo costruire ripari e strutture adatte.

Facendo evolvere l'insediamento potremo sbloccare la possibilità di allevare rari animali in grado di fornire diversi tipi di lana che possono aiutare a combattere il freddo, oltre a carne preziosa.

Inoltre, dovremo avventurarci nell'esplorazione della nuova area e combattere le creature malvagie che la abitano, anche all'interno di due nuovi e ampi dungeon.

Con l'occasione ricordiamo anche Narayana Johnson, il compositore di Cult of the Lamb venuto a mancare qualche mese fa.