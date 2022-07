Deadrop: ecco il gameplay dello sparatutto di Dr. Disrespect con NFT

Midnight Society, lo studio di sviluppo indipendente fondato dal celebre streamer Guy 'Dr Disrespect' Beahm, ha svelato che lo sparatutto in prima persona multiplayer con NFT a cui sta lavorando si chiama Deadrop e ne ha presentato il gameplay attraverso una piccola demo teaser giocabile.

Questo primo assaggio di Deadrop è disponibile per il download per i backer sul sito ufficiale di Midnight Society. Potrete vedere il gioco in azione nel video gameplay pubblicato su YouTube dal canale Pauls Gaming Live qui sotto.

Come possiamo vedere il gioco è ancora in una fase embrionale dello sviluppo, con la demo che fondamentalmente consiste in una serie di poligoni di tiro con bersagli immobili, ma tanto basta per poterci fare una prima idea sul titolo.

Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale, Deadrop è ambientato 40 anni dopo le "Climate Wars", dove la popolazione mondiale è aumentata a dismisura così come l'inquinamento. Le città di conseguenza hanno costruito delle strutture gigantesche per estrarre le tossine dalla stratosfera, delle vere e proprie "città-stato", le cui risorse sono al centro delle lotte delle fazioni "Skins", "Syns" e "Cleaner".

Il gioco è descritto come un sparatutto competitivo PvPvE AAA con mappe che propendo a svilupparsi in verticale, piuttosto che su un solo piano. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di "catturare l'essenza del design dei livelli degli arena shooter con la scala e la portata dei Battle Royale e le meccaniche degli sparatutto basati sulle estrazioni".