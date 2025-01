Midnight Society, l'ex-studio di Dr Disrespect, chiude senza finire i lavori su Deadrop

La compagnia stava lavorando allo sparatutto Deadrop e non è riuscita a completare i lavori prima della chiusura.

Pochi mesi dopo aver licenziato un numero "significativo" di dipendenti a causa di "sfide inaspettate", Midnight Society - lo studio co-fondato nel 2021 da Guy "Dr Disrespect" Beahm, l'ex stratega creativo di Call of Duty Robert Bowling e il designer del multiplayer di Halo 5 Quinn Delhoyo - ha annunciato la chiusura totale .

La comunicazione completa di Midnight Society

"Oggi annunciamo che Midnight Society chiuderà i battenti dopo tre anni incredibili, con un team straordinario di oltre 55 sviluppatori che hanno contribuito alla nostra nuova IP DEADROP. Stiamo cercando attivamente altri studi di videogiochi interessati a offrire opportunità di lavoro ai nostri talentuosi membri del team."

Il messaggio di Midnight Society

"Se conoscete qualcuno che sta assumendo, vi preghiamo di inoltrare loro questo messaggio o di contattarci via DM per una presentazione diretta. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine a tutti i membri della nostra comunità e siamo profondamente dispiaciuti di non essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo finale."

Inizialmente la compagnia si è proposta come la creatrice di un nuovo tipo di giochi FPS online, sfruttando la fama dei nomi coinvolti, ma i progressi del gioco sono rallentati all'inizio del 2023 quando il team ha rallentato la produzione di aggiornamenti per le versioni preliminari del videogioco.

Quando poi Dr. Disrespect è stato coinvolto nello scandalo sessuale, la compagnia ha tagliato ogni legame con esso ma ha probabilmente subito un ulteriore impatto.