PlayStation 5 Slim Edizione Digitale con 2 controller DualSense in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui console e accessori per il gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca la PlayStation 5 Slim Edizione Digitale con due controller DualSense . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli della PlayStation 5 Slim Edizione Digitale con 2 controller

La PlayStation 5 Slim Edizione Digitale offre un design più sottile e compatto rispetto al modello originale, mantenendo le stesse elevate prestazioni. Questa versione è priva di lettore ottico, ideale per chi preferisce acquistare giochi in formato digitale. Il bundle include due controller DualSense, permettendo di giocare in compagnia fin da subito.

La console PS5 Slim Digital Edition con i due controller.

I controller DualSense offrono feedback aptico avanzato e grilletti adattivi, garantendo un'esperienza di gioco immersiva. La console supporta la risoluzione 4K e offre tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD ad alta velocità. Inoltre, è compatibile con una vasta libreria di giochi, inclusi titoli esclusivi e retrocompatibili.