PlayStation annuncia PlayStation Portal, DualSense Edge e cuffie Pulse Elite in colorazione Midnight Black

Come probabilmente avrete già intuito, l'unica differenza rispetto alle versioni standard consiste nella colorazione nera. Per il resto, funzionalità e (come vedremo tra poco) prezzi sono identici alle controparti originali.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha presentato la nuova linea della collezione Midnight Black di PS5 , ovvero una gamma di prodotti in un'inedita colorazione nera e che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nei negozi da tempo. Nello specifico sono in arrivo le varianti "Midnight Black" di PlayStation Portal , il controller DualSense Edge , le cuffie PlayStation Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore .

Data di uscita, preordini e prezzi

La nuova collezione verrà lanciata in Italia il 20 febbraio 2025, con i preorder che avranno inizio a partire dalle 10:00 locali del 16 gennaio su Direct PlayStation, ovvero lo store online ufficiale di PlayStation, e presso altri rivenditori autorizzati.

Come accennato in precedenza, i prezzi degli accessori della Midnight Black Collection saranno fondamentalmente identici a quelli con colorazione standard. Vediamoli nel dettaglio:

PlayStation Portal - 219,99 euro

Cuffie Pulse Elite wireless - 149,99 euro

Auricolari wireless Pulse Elite - 219,99 euro

DualSense Edge - 219,99

Questi prodotti vanno ad aggiungersi agli altri accessori in colorazione Midnight Black disponibili nei negozi, come ad esempio le coperture per PS5 e il controller DualSense standard. Che ne pensate, approfitterete della nuova colorazione per acquistare uno o più di questi prodotti della famiglia PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.