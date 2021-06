PS Plus: giochi gratis di luglio 2021 indicati da un leak, ma ci sono dei dubbi

Siamo oramai alla fine di giugno 2021 e i giocatori PlayStation non vedono l'ora di scoprire quali sono i giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus del prossimo mese. L'annuncio non è troppo lontano, ma nel frattempo abbiamo modo di leggere un leak proveniente dal sito tedesco MyDealz, segnalato da alcuni utenti su Reddit. Secondo quanto indicato, dovremo ottenere A Plague Tale: Innocence, WRC 9 e Uncharted: L'eredità perduta.

Ancora più precisamente, si dice che A Plague Tale: Innocence arriverà in versione PS5, quindi possiamo supporre che WRC 9 sarà incluso in versione PS4 (il gioco supporta però l'upgrade gratis, quindi dovrebbe essere automaticamente inclusa anche la versione PS5). Ricordiamo anche che A Plague Tale Innocence era stato al centro di altri rumor e, effettivamente, la versione PS5/Xbox Series X|S è in uscita il 6 luglio, giorno della pubblicazione dei titoli PS Plus. Dovete anche sapere che MyDealz ha, in passato, indicato in modo corretto i titoli del PS Plus in arrivo.

A Plague Tale: Innocence

Ci sono però dei dubbi. La discussione originale sul sito tedesco è stata cancellata a un certo punto, segno del fatto che - forse - i moderatori hanno ritenuto il leak infondato o comunque non così sicuro da potergli permettere di rimanere attivo. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sui potenziali giochi gratis del PS Plus di luglio 2021.

L'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire entro pochi giorni, quindi non ci resta altro da fare se non attendere. Parlando di A Plague Tale: Innocence, arriverà su Nintendo Switch in versione Cloud, ecco trailer e uscita.