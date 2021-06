Sea of Thieves: aggiornamento 2.2.0.1 risolve vari problemi di Vita da pirata

RARE ha pubblicato l'aggiornamento 2.2.0.1 di Sea of Thieves, precisamente dedicato alla risoluzione di alcuni problemi emersi all'interno della nuova espansione Vita da Pirata nella quale appare Jack Sparrow, l'amato protagonista di Pirati dei Caraibi.

Il principale problema nelle missioni Tall Tale era legato al fatto che varie sezioni della missione The Sunken Pearl (la seconda su cinque missioni) non veniva reimpostata correttamente dopo che una ciurma completava la missione, creando quindi dei problemi alle successive ciurme che tentavano di affrontare la quest. Grazie all'aggiornamento 2.2.0.1, però, il reset ora funziona in modo corretto e i nuovi giocatori di Sea of Thieves possono progredire in modo corretto.

Sea of Thieves

Inoltre, ci sono dei miglioramenti per la sezione della missione "Battle of the Silve Blade". I barili di rifornimento riappariranno dopo l'incontro e il "Chest of Everlasting Sorrow" riapparirà più rapidamente, permettendo così alle ciurme di ottenere ricompense. Inoltre, l'aggiornamento 2.2.0.1 di Sea of Thieves corregge problemi legati ad animazioni, stabilità e prestazioni di gioco.

