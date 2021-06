Elden Ring trasformato in stile pixel art: ecco la stupenda creazione di alcuni artisti

Adam Ferguson, con la collaborazione di altri artisti, ha creato una versione pixel art di Elden Ring, o più precisamente di una delle immagini condivise da FromSoftware e legate al nuovo gioco di ruolo d'azione in arrivo il prossimo gennaio. Come potete vedere qui sopra, non solo è stata creata l'immagine, ma anche una GIF con animazioni e scritte di un immaginario menù di inizio gioco, in perfetto stile retro.

Potete inoltre ascoltare, poco sotto, una versione con tanto di musica realizzata da @JalopesTL. Questa piccola opera artistica è di altissima qualità e non fa altro se non aumentare il nostro desiderio di mettere le mani su Elden Ring.

Qui sotto, invece, per confronto potete vedere l'immagine originale utilizzata come base per realizzare la versione pixel art di Elden Ring. Come potete vedere, il lavoro fatto dagli artisti è di altissimo livello ed estremamente fedele all'opera originale. Se volete ottenere l'immagine in vari formati, adatti sia ai computer che agli smartphone, potete andare a questo indirizzo: potete donare una piccola cifra a Ferguson, per sostenere i suoi lavori, oppure potete ottenere le immagini gratuitamente (inserendo "0" nel pagamento).

Elden Ring

Vi ricordiamo che Elden Ring arriverà il 21 gennaio 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un mese prima, invece, sarà pubblicata una mod per Dark Souls: Nightfall, un seguito fan made che promette un intero nuovo gioco, con nuovi nemici e anche un nuovo sistema di combattimento!