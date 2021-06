The Walking Dead: Survivors pare abbia rubato la copertina di Resident Evil 2

The Walking Dead: Survivors è un interessante strategico mobile incentrato sulla celebre serie horror, ma nelle ore scorse è emerso un particolare piuttosto imbarazzante per quanto riguarda i suoi materiali promozionali, visto che pare sia stata praticamente rubata la copertina di Resident Evil 2 per un artwork che sembra sia ufficiale.

A dire il vero la questione è talmente palese da risultare sospetta, ma alcuni utenti su Twitter hanno rintracciato l'immagine tra i materiali promozionali ufficiali, utilizzata in particolare per pubblicizzare il gioco sui canali social. L'immagine è stata rimossa dalle pagine Facebook, ma ovviamente questo non ha impedito alla questione di essere messa in evidenza tra Reddit e Twitter.

Potete vedere il confronto fra le due immagini nel tweet qui sotto, che vale più di qualsiasi parola: in sostanza, sembra che siano stati presi due artwork dei personaggi di The Walking Dead: Survivors e incollati sopra a Leon e Claire nella cover di Resident Evil 2.



Incollati peraltro anche male, visto che la pistola di Claire è ancora visibile sotto quella della ragazza di The Walking Dead. Anche questo particolare rende il tutto particolarmente sospetto, ma come riportato nel tweet qui sotto sembra che l'immagine fosse presente tra gli ad ufficiali per Facebook.



Chiaramente, si dev'essere trattato di un lavoro svolto in fretta e furia, da utilizzare forse come elemento di riserva per la campagna marketing, ma si tratta comunque di un caso piuttosto curioso, considerando anche il nome importante che si porta dietro il gioco. Nel frattempo, se questo vi avesse incuriosito, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead: Survivors.