Tetris il film, l'autore del libro The Tetris Effect ha fatto causa ad Apple e Tetris Company

Dan Ackerman, caporedattore di Gizmodo e autore del libro The Tetris Effect , ha fatto causa ad Apple , Tetris Company e il produttore del film Tetris per violazione di copyright. Secondo Ackerman, che chiede milioni di dollari di danni, il film avrebbe rubato materiale dal suo libro.

Problemi legali

La storia di Tetris continua a essere intricata

Gli avvocati di Ackerman hanno presentato querela alla corte federale di New York questo lunedì, affermando che Tetris Company, il suo CEO Maya Rogers e lo sceneggiatore Noah Pink hanno adattato il libro senza il suo consenso. La causa cita inoltre come imputati Apple, in veste didistributore dell'opera, e diverse compagnie di produzione coinvolte nella sua realizzazione.

Tetris racconta la storia di come il puzzle game sviluppato da Alexey Pajitnov su Electronika 60 riuscì a raggiungere l'occidente, dopo una rocambolesca guerra per ottenerne i diritti. La pellicola è focalizzata sul personaggio di Henk Rogers, l'uomo che riuscì a garantire a Nintendo la possibilità di sviluppare la versione regalata poi in bundle con il Game Boy, probabilmente la più popolare.

Si tratta della stessa storia raccontata dal libro di Ackerman, anche se va detto che non è stato certo il primo a trattarla, considerando il libro Game Over di David Sheff del 1993, incentrato sull'ascesa di Nintendo, e il documentario Tetris: From Russia With Love della BBC, risalente al 2004. Alla storia di Tetris è stato dedicato anche un fumetto, pubblicato nel 2016, intitolato Tetris: The Games People Play.

La causa di Ackerman si basa su tre argomenti chiave. Il primo è la caratterizzazione della storia come quella di un thriller ambientato durante la Guerra Fredda, con Henk Rogers come protagonista. Il secondo è che il film è strutturato, scena dopo scena, come il libro (nella causa sono indicati 22 momenti praticamente identici, anche nelle tempistiche). Il terzo è che Ackerman spedì una copia anticipata del suo libro a Maya Rogers (la figlia di Henk) nel 2016 per il suo ruolo di CEO di The Tetris Company e per il fatto che l'avesse intervistata insieme al padre per scrivere il libro stesso. Secondo Ackerman la lavorazione del film insieme a Pink iniziò non prima del 2017, partendo proprio dal suo libro. Inoltre The Tetris Company bloccò tutti i suoi tentativi di vendere i diritti del libro per film e serie TV, negando la licenza di Tetris e spaventando i suoi potenziali clienti con delle lettere spedite dagli avvocati della compagnia.

Per questi motivi Ackerman chiede di essere risarcito con 5 milioni di dollari, ossia il 6% del budget del film, stimato in 80 milioni di dollari.