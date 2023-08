FIFA 23 ha aggiunto la prima calciatrice con l'hijab, Nouhaïla Benzina

Nel corso dei mondiali di calcio femminili, FIFA 23 è stato aggiornato per aggiungere in gioco la calciatrice marocchina Nouhaïla Benzina , la prima ad apparire in forma virtuale con indosso un hijab . In realtà la Benzina era già presente nel gioco, ma senza l'hijab.

Una novità importante

A sottolineare la novità è la nota di rilascio stessa, in cui si può leggere: "Aggiornato il modello della calciatrice Nouhaïla Benzina per includere il suo copricapo."

La possibilità di usare l'hijab in campo è una novità abbastanza recente anche per il calcio reale. Precedentemente la FIFA non lo permetteva, per il rischio di ferite alla testa o al collo, ma da marzo 2014 è stato dichiarato utilizzabile, ossia è stato deciso che è possibile indossare copricapi per motivi religiosi.

FIFA 16 è stato il primo capitolo della serie a includere il calcio femminile, sottoforma di squadre nazionali. In FIFA 23 sono state aggiunte anche le squadre di club, mentre con EA Sports FC 24 le donne arriveranno anche nella modalità Ultimate Team, in cui si potranno creare squadre miste.