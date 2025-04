Mafia: The Old Country potrebbe avere una data di uscita, trapelata da Steam

Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma una possibile data di uscita di Mafia: The Old Country potrebbe essere quella segnalata in queste ore su Steam alla pagina dedicata al gioco in questione, che lo segnala in uscita per l'8 agosto 2025.

Finora, il lancio di Mafia: The Old Country era all'interno di un vago "2025" ed è la prima volta che invece questa viene localizzata in maniera molto più precisa nel corso dell'anno, sebbene potrebbe trattarsi ancora di un errore o di un placeholder in attesa di ulteriori comunicazioni.

Tuttavia, la data compare all'interno di un post sul blog ufficiale del gioco visibile sulla piattaforma di Valve, e potrebbe dunque risultare verosimile, sebbene un lancio in pieno agosto sia sempre un caso peculiare.