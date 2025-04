Razer PC Remote Play è finalmente disponibile e supporta anche il codec AV1

Come usare Razer PC Remote Play

Per usufruire del servizio, è necessario installare il launcher Razer Cortex sui PC Windows 11, compatibile con piattaforme come Steam, Epic Games e PC Game Pass. Sui dispositivi mobili con iOS 18 o Android 14 e successivi, invece, vanno scaricati sia il launcher Razer Nexus sia l'app PC Remote Play.

Razer PC Remote Play in azione

La versione definitiva dell'applicazione introduce il codec video AV1, promettendo una qualità d'immagine superiore e una latenza ridotta. Viene inoltre garantito il supporto per il controller Razer Kishi Ultra e per tutti i controller compatibili con i sistemi operativi mobile di Apple e Google.

Chi abbinerà il Razer Kishi Ultra a dispositivi Android potrà beneficiare della tecnologia Sensa HD Haptics, che traduce i suoni del gioco in un feedback aptico avanzato. Per chi utilizza iPad, l'app offre piena compatibilità con tastiere, mouse e trackpad esterni, trasformando il tablet in una potenziale postazione di gioco per titoli che richiedono precisione, come gli sparatutto in prima persona.

E voi che ne pensate di questa nuova app? L'avete già provata? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto The Last of Us Parte 2, Spider-Man 2 e tanti altri giochi ora funzionano anche su Mac con Rosetta.