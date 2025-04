Gears of War Collection su PS5? L'annuncio sarebbe ormai imminente

Peraltro, di recente Phil Spencer ha detto che d'ora in avanti i giochi Xbox a carattere multipiattaforma verranno presentati fin da subito con tutti i loghi delle piattaforme di destinazione , e ciò significa che l'eventuale reveal della Gears of War Collection chiarirà immediatamente l'eventuale approdo su PS5.

Dopo aver anticipato con successo gli annunci legati a Ninja Gaiden, extas1s è tornato a parlare della collection che include i tre capitoli della saga sviluppata da Epic Games in una versione migliorata, in stile Ultimate Edition, e che dovrebbe porre le basi per un rilancio del franchise in vista di Gears of War: E-Day.

L'annuncio della Gears of War Collection sarebbe ormai imminente e la raccolta, come già riportato, pare uscirà anche su PS5 , oltre che su PC e Xbox Series X|S: lo ha ribadito il noto leaker extas1s nel suo ultimo video.

Ci sarà anche altro, ad ogni modo

L'Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct verrà trasmesso l'8 giugno e secondo extas1s vedrà la presenza di diversi altri giochi, come ad esempio Ninja Gaiden 4, il remake di Persona 4, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Fable, The Outer Worlds 2 e chissà, forse anche Hollow Knight: Silksong.

Naturalmente a fare più scalpore sarà la conferma che un'esclusiva Xbox storica come Gears of War stia per approdare su PlayStation: superata quella soglia, per Microsoft varrà davvero il "liberi tutti" e i suoi utenti dovranno prenderne atto.