Uscita e contenuti della Gears of War Collection potrebbero essere svelati da un presunto leak

Le informazioni in questione arrivano in seguito alla voce di corridoio sull'esistenza di questa Gears of War Collection e sul suo arrivo quest'anno anche su PS5 , con diversi elementi che concordano con le altre voci di corridoio, compreso il fatto che sembra non sia presente il multiplayer competitivo .

Periodo di uscita e contenuti della Gears of War Collection sarebbero stati svelati, secondo un presunto leak riportato da MiddleAgeGaming e riferito a informazioni arrivate da fonti interne a The Coalition ma ovviamente tutte da verificare.

Solo i primi tre capitoli?

Secondo quanto riferito da MiddleAgeGaming, che avrebbe ricevuto informazioni da presunte fonti interne a The Coalition, la Gears of War Collection dovrebbe essere svelata intorno al 20 giugno e dovrebbe avere l'uscita fissata per agosto 2025.

Per quanto riguarda i contenuti, all'interno della raccolta dovrebbero trovarsi i seguenti capitoli:

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Tutti e tre i capitoli dovrebbero contenere solo la Campagna, giocabile in singolo e in multiplayer cooperativo, ma non avranno tutte le altre componenti di multiplayer competitivo, cosa che rappresenta una notevole perdita per questa possibile raccolta.

Sarebbero inoltre esclusi Gears of War 4 e Gears 5, oltre a Gears of War: Judgment. Anche questa fonte confermerebbe il fatto che la Collection sia prevista anche per PS5 e sia anche anche migliorata per PS5 Pro.