Wuchang: Fallen Feathers è per un pubblico maturo, dice la classificazione ESRB

Non c'è ancora una data precisa, ma il titolo in questione è atteso entro il 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, arrivando al day one anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Wuchang: Fallen Feathers è stato classificato dall'ESRB come prodotto "M", ovvero destinato a un pubblico maturo e con età maggiore o uguale a 17 anni, all'interno della fascia dedicata agli utenti maggiorenni o quasi secondo il sistema utilizzato in Nord America.

Le caratteristiche da gioco per un pubblico maturo

Sviluppato da Leenzee e pubblicato da 505 Games, il titolo è un action RPG che rientra nel filone dei souls-like ma risulta comunque caratterizzato da un'identità molto particolare, grazie anche alla sua estetica e al mondo di riferimento, che si rifà alla mitologia orientale.

Secondo il riassunto riportato proprio nella classificazione ESRB, Wuchang: Fallen Feathers presenta violenza intensa, sangue, temi suggestivi e un linguaggio forte.

La storia si incentra sulle gesta di Bai Wuchang, una piratessa che naviga nelle terre di Shu, devastate dalla guerra e dalla peste, durante la tarda dinastia Ming.

I combattimenti prevedono scontri corpo a corpo con spade e asce, con i nemici che emettono schizzi di sangue quando vengono colpiti. Il gioco raffigurerà anche arti mozzati, mucchi di cadaveri e grotteschi cumuli di carne, rafforzando l'idea di un'ambientazione fortemente cupa e suggestiva.

Oltre alla violenza, il gioco contiene altri temi suggestivi tra cui personaggi femminili rappresentati con abiti succinti e movimenti fisici dei loro vestiti, con varie imprecazioni e turpiloquio nei dialoghi.

I giocatori esploreranno vari luoghi come passi di montagna, antichi templi e roccaforti nemiche mentre combattono banditi umani e creature soprannaturali, tra cui non-morti e mostri mutati. Per conoscere meglio il gioco vi rimandiamo al nostro recente speciale su Wuchang: Fallen Feathers, alla scoperta del souls-like ambientato in Cina per PC, console e Game Pass.