Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land presenta la procace Nina in un trailer

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land riprende lo stile classico della serie, ovvero un gioco di ruolo tipicamente nipponico che ha nella ricerca di materiali e nella gestione di formule alchemiche un elemento fondamentale del gameplay.

Nina sembra essere un' avventuriera dallo spirito classico, dominata dalla volontà di esplorare e fare nuove scoperte: "Volevo visitare tanti nuovi luoghi, non volevo rimanere ferma nello stesso posto per sempre", con questa affermazione si presenta al cast di personaggi del nuovo capitolo della serie.

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer per Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land , in questo caso incentrato su Nina , un personaggio alquanto procace che avrà un certo rilievo nella storia del gioco.

Il particolare mondo di Atelier Yumia

In un mondo in cui l'alchimia è diventata tabù ed è considerata malvagia, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land segue le avventure di Yumia Liessfeldt e dei suoi compagni che cercano di scoprire la verità dietro la caduta dell'Impero Aladisiano, che un tempo prosperava proprio grazie all'alchimia.

In questa lunga e perigliosa quest, Yumia si ritroverà ad attraversare un continente in rovina e, nonostante l'incertezza di confrontarsi con il proprio passato, dovrà costruire un proprio percorso come alchimista, cercando di svelare i misteri che si celano dietro il cataclisma che ha distrutto Aladiss.

Tra le caratteristiche del gameplay c'è il fatto di poter manipolare il mana per creare nuovi oggetti basati su varie ricette con la "sintesi", che rappresenta un elemento fondamentale del gioco. L'altra caratteristica sono i combattimenti in tempo reale, che si portano dietro però una forte componente strategica.

