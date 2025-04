WhatsApp permetterà di avere più controllo su animazioni, emoji, sticker e GIF nelle chat, finalmente

Nell'ultima beta di WhatsApp per Android, disponibile sul Google Play Store, è apparsa una nuova funzionalità dedicata al controllo delle animazioni dei messaggi . All'interno delle impostazioni dell'applicazione, alcuni beta tester hanno accesso a una sezione inedita che permette di gestire separatamente le animazioni per emoji, sticker e GIF.

Le nuove opzioni per le animazioni sulle chat Android

Le novità sono apparse nell'update 2.25.11.10 di WhatsApp beta for Android. Per quanto riguarda le emoji, una nuova impostazione consente di disattivare l'animazione automatica delle emoji animate basate sul framework Lottie. Quando l'opzione è disabilitata, le emoji appariranno statiche. Analogamente, per gli sticker, si introduce un interruttore per gestirne le animazioni in modo indipendente. Disattivando questa opzione, gli sticker animati resteranno statici fino a quando non vengono toccati. Infine, viene aggiunta la possibilità di impedire la riproduzione automatica delle GIF, visualizzandole solo dopo un tocco manuale.

Le nuove opzioni di gestione delle animazioni di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Inizialmente, Meta aveva valutato l'introduzione di un singolo interruttore per disabilitare tutte le animazioni, ma alla fine pare aver optato per un approccio più flessibile, suddividendo la funzionalità in tre opzioni distinte. Questa scelta permette agli utenti di selezionare quali tipi di contenuti animati desiderano visualizzare in movimento, offrendo un controllo più preciso sulle proprie preferenze e riducendo potenziali distrazioni.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di test per un numero limitato di utenti e si prevede una distribuzione più ampia nelle prossime settimane. Voi che cosa ne pensate? Aspettavate questa funzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto WhatsApp si aggiorna: tutte le nuove funzioni per chat, chiamate ed eventi.