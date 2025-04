Un leak svela le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold7

Al suo interno troveremo il chip Snapdragon 8 Elite , protagonista indiscusso della maggior parte degli smartphone top di gamma e incluso anche nella recente serie Galaxy S25, uscita lo scorso gennaio. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 200 megapixel , probabilmente lo stesso di Samsung Galaxy S25 Ultra. Sul lato interno figurerà un display da 8 pollici di diagonale con un sensore sotto al display migliorato , a differenza del display esterno da circa 6,5 pollici di diagonale , segnando anche in questo caso un aumento rispetto al modello precedente. Il nuovo modello pieghevole di Samsung potrebbe presentare la nuova interfaccia One UI 8.0 , basata sul sistema operativo Android 16 .

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Attualmente non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Samsung Galaxy Z Fold7, che assieme a Galaxy Z Flip7 vedrà la luce nel corso dei mesi estivi, verosimilmente a cavallo tra luglio e agosto, seguendo quanto fatto con la generazione precedente.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate o eventualmente smentite in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.