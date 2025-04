I modelli IA GPT-4.1 e la serie o4 di OpenAI potrebbero essere molto vicini

Secondo alcune indiscerzioni, OpenAI si appresterebbe a presentare una nuova generazione di modelli di intelligenza artificiale. Tra le novità più attese spicca GPT-4.1 , descritta come un'evoluzione del modello multimodale GPT-4o, capace di elaborare in tempo reale audio, immagini e testo.

Tanti indizi sui nuovi modelli IA

Ulteriori indizi emergono dalla scoperta dell'ingegnere AI Tibor Blaho, che ha individuato riferimenti a o4 mini, o4 mini high e o3 in una recente versione web di ChatGPT, lasciando presagire un lancio imminente di questi modelli. In particolare, si ipotizza che sia o3 che o4 mini possano essere presentati la prossima settimana, salvo cambiamenti nei piani aziendali.

Il CEO di OpenAI Sam Altman

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva precedentemente accennato su X a un'entusiasmante novità in arrivo, ma non è chiaro se questa sia collegata ai riferimenti scovati in ChatGPT. Tuttavia, le fonti avvertono che recenti problemi di capacità potrebbero aver causato ritardi nell'introduzione di alcuni nuovi modelli, lasciando aperta la possibilità che il lancio di GPT-4.1 possa slittare.

OpenAI, interpellata da The Verge in merito, non ha rilasciato commenti. Altman, all'inizio del mese, aveva avvisato i clienti di possibili ritardi, malfunzionamenti e rallentamenti del servizio dovuti a problematiche di capacità. Intanto Gemini trasforma i documenti in podcast, ma non è l'unica novità.