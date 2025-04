Un prototipo di Steam Deck è stato venduto su eBay per 2000 dollari: il dispositivo, etichettato come Engineering Sample 34, è stato realizzato durante la fase di sviluppo dell'handheld Valve e si presenta visibilmente come un prodotto ancora incompleto, in fase di rifinitura.

Sono infatti diversi gli elementi mancanti rispetto alla versione finale, a giudicare dalle foto: non è presente lo stick analogico destro, ad esempio, né è stato installato un sistema operativo... e non è chiaro se sia possibile installarne uno, né come.

Difficile, insomma, si tratti di un'unità effettivamente utilizzabile per giocare: il suo è un valore puramente collezionistico e il venditore, peraltro, puntava a realizzare anche qualcosa in più rispetto ai 2000 dollari che alla fine ha incassato: il prezzo iniziale era di 3000 dollari.

Non è dato sapere come questa persona sia entrata in possesso dell'Engineering Sample 34, ma un confronto con le immagini del press kit ufficiale di Steam Deck confermano che si tratta di un prototipo autentico, che racconta una fase importante di quella che è stata la genesi del prodotto Valve.