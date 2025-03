Steam Deck in grande crescita nel 2024, svela il rapporto annuale di Steam

Valve ha iniziato parlando dell'arrivo dell'apparecchio in un nuovo mercato: "I giocatori australiani hanno accolto con entusiasmo l'inizio delle spedizioni di Steam Deck nel loro Paese" per poi ricordare le altre iniziative legate all'hardware, come l'edizione limitata bianca di Steam Deck OLED lanciata a novembre e i vari aggiornamenti di SteamOS e Proton . "Steam Deck continua a diventare sempre più prezioso per i clienti, anche se l'acquisto originale è avvenuto mesi o anni fa."

Quale futuro per l'hardware di Valve?

L'opera di Valve ha riguardato la diffusione di SteamOS anche su apparecchi diversi da Steam Deck. "durante il 2024 abbiamo dedicato parecchio tempo all'abilitazione dell'uso del nostro SteamOS su hardware di altri produttori, aggiungendo ancora più valore per gli sviluppatori che lanciano giochi per PC."

Naturalmente i frutti di tanto lavoro non sono mancati e si sono tradotti in un aumento di giochi compatibili e tempo di gioco: "Il nostro programma di compatibilità con Steam Deck include circa 17.000 giochi "giocabili" o "verificati". [...] Steam Deck ha generato ben 330 milioni di ore di gioco su Steam solo nel 2024, con un aumento del 64% rispetto al 2023. Inoltre abbiamo condiviso i giochi più giocati del 2024 su Steam Deck: un elenco stellare con nuovi successi come Balatro, Black Myth Wukong e Palworld, oltre a classici come Grand Theft Auto V, Halo Master Chief Collection e Stardew Valley."

Valve ha definito "roseo" il futuro dell'hardware all'interno della compagnia, anche perché Steam è sempre più diffuso, in forma portatile e nei salotti. Peccato che non siano stati forniti dei numeri precisi in merito. Dallo stesso rapporto abbiamo appreso che i ricavi dei nuovi lanci su Steam nel 2024 sono cresciuti.