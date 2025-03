Steam ha pubblicato il resoconto del 2024, illustrando la sua incredibile crescita

Uno dei punti di forza della piattaforma sono gli strumenti che vengono offerti ai giocatori, che consentono il formarsi di comunità: "Gli effetti delle reti degli amici che giocano e condividono esperienze tra loro sono intrinsecamente preziosi per chiunque pubblichi un gioco su Steam." Quindi viene sottolineato come i clienti non si limitino a lanciare Steam per giocare, ma anche per scoprire nuovi titoli.

Valve ha pubblicato un rapporto completo del 2024 di Steam , illustrando le novità offerte a giocatori e sviluppatori e parlando in particolare della sua crescita , compresa quella relativa al successo dei nuovi lanci. "Nel dicembre del 2024 abbiamo superato per la prima volta il picco di 39 milioni di utenti simultanei (e mentre stavamo scrivendo questo post, la piattaforma ha superato i 40 milioni)", possiamo leggere nel rapporto, che prosegue spiegando: "Steam ha quasi raddoppiato il numero massimo di utenti simultanei da marzo 2020, quando le piattaforme online hanno registrato forti picchi di attività a causa della quarantena dovuta al Covid-19."

Avere successo su Steam

"Le nuove uscite sono ottime per generare nuovi acquirenti per la prima volta, quindi abbiamo cercato di creare molte funzionalità della piattaforma per incoraggiare questi nuovi utenti a rimanere, a trovare altri titoli fantastici e a giocare con gli amici." Spiega Valve nel rapporto, che poi ha illustrato alcuni dati risalenti al 2023 per evidenziare la forza di Steam: "Per raccogliere dati che illustrino l'efficacia di tale approccio, siamo risaliti al 2023 e abbiamo identificato le 20 pubblicazioni principali di quell'anno. Abbiamo esaminato ogni nuovo acquirente generato da quei prodotti (ovvero un account che effettua un acquisto o riscatta un codice prodotto di Steam per la prima volta) per un totale di 1,7 milioni di nuovi utenti. Abbiamo poi seguito quella schiera di nuovi utenti. Le statistiche seguenti rappresentano ciò che hanno fatto quei giocatori da gennaio 2024 all'inizio di marzo 2025."

I ricavi dei nuovi lanci, anno per anno

Questi nuovi utenti non si sono limitati a giocare al titolo che li ha portati su Steam, ma hanno totalizzato oltre 141 milioni di ore di gioco su altri giochi. Inoltre, non si sono limitati a giocare, ma hanno anche fatto acquisti, spendendo 20 milioni di dollari in microtransazioni, più altri 73 milioni di dollari in giochi premium e DLC.

In questo senso, il 2024 "si è rivelato essere il miglior anno in assoluto per la piattaforma di Steam, in termini di acquisto di giochi appena rilasciati."

I ricavi annui delle nuove uscite sono aumentati quasi esattamente di 10 volte dal 2014.

Nel 2024, più di 500 nuovi titoli hanno superato i 250.000 dollari di ricavi come nuove uscite (con un aumento del 27% rispetto al 2023).

Nel 2024, più di 200 nuovi titoli hanno superato 1 milione di dollari di ricavi come nuove uscite (con un aumento del 15% rispetto al 2023).

Valve conclude affermando che "il 2024 è stato un anno eccezionale per le nuove uscite, ma questo successo fa parte di una tendenza che dura già da molti anni, in quanto continuiamo a creare più opportunità per gli sviluppatori che lanciano nuovi titoli."