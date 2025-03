Silent Hill f si svela in immagini e dettagli su storia e ambientazione, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è stato annunciato intanto per PC, PS5 e Xbox Series X|S , e rappresenta una sorta di spin-off della serie, anche se le dimensioni della produzione sono notevoli, al pari di un nuovo capitolo principale anche se caratterizzato da elementi nuovi rispetto agli standard della serie.

Il nuovo capitolo della serie, mostrato nelle ore scorse con il primo trailer al Silent Hill Transmission , è sviluppato dal team NeoBards Entertainment in collaborazione con Konami. Si tratta di un team indipendente con base a Hong Kong, che ha lavorato in precedenza anche a diversi titoli di Resident Evil per Capcom.

Una realtà trasfigurata

La storia ci porta nell'isolata cittadina rurale di Ebisugaoka, in Giappone, negli anni 60, dove la giovane studentessa Shimizu Hinako si ritrova improvvisamente immersa in un incubo surreale quando un'improvvisa e misteriosa nebbia trasfigura la normale realtà del luogo in qualcosa di estremamente inquietante.

Il mondo di gioco è stato elaborato dal noto autore Ryukishi07 (responsabile della serie When They Cry), ed è caratterizzato da un misto di orrore e fascino, creando un'atmosfera molto particolare che mischia architetture classiche nipponiche, bellezze naturali e visioni da incubo.

Il gioco propone puzzle, combattimenti, lotta per la sopravvivenza e scelte da prendere per poter avanzare in un horror psicologico che pone una normale ragazza in una situazione straordinaria, che sconvolge totalmente la realtà.

Il rapporto tra bellezza e terrore sembra essere un elemento caratteristico di Silent Hill f, anche guardando la sinossi ufficiale: "Ora, mentre naviga nei tortuosi sentieri di Ebisugaoka, Hinako deve risolvere enigmi e lottare per la sua vita nella sua lotta per la sopravvivenza", si legge in questa.

"La sua lotta per raggiungere l'inevitabile decisione che deve essere presa. E la sua lotta per porre fine a ciò che deve essere ucciso. Sceglierà di abbracciare l'eleganza e la bellezza? O il suo cammino la condurrà alla follia e all'orrore... Una storia di decisioni impossibili, di bellezza e di terrore e del terrore della bellezza".

L'autore della sceneggiatura è Ryukishi07, che sostiene di essere un grande fan della serie fin dal primo Silent Hill, che ha rappresentato una grande fonte d'ispirazione per le sue storie, tra le quali troviamo la serie di visual novel When They Cry.

Il design delle creature e dei personaggi è affidato a kera, un designer e illustratore con uno stile molto peculiare, responsabile della particolare atmosfera e del contrasto tra bellezza e orrore che caratterizza Silent Hill f.

Le musiche sono affidate ancora una volta al maestro Akira Yamaoka, che ha contribuito al successo della serie Silent Hill e ad altre produzioni con le sue musiche, insieme al compositore Kensuke Inage.

Ricordiamo anche il primo teaser trailer di Silent Hill f, pubblicato durante la Silent Hill Transmission precedente.