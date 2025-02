Amazon Music Unlimited è in prova gratuita, per ascoltare 100 milioni di brani con audio HD

Se vi piace ascoltare musica e siete in cerca di un servizio in abbonamento di qualità, dovreste mettere alla prova Amazon Music Unlimited con la sua versione gratuita da 30 giorni. Il servizio include 100 milioni di brani con supporto ad audio spaziale e audio HD. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mensile del servizio è 10,99€. Ricordate che dopo la prova gratuita il rinnovo è automatico, quindi se non volete proseguire dovrete cancellare l'abbonamento prima della scadenza dei trenta giorni di prova gratuita, la quale potrebbe non essere accessibile se l'avete già sfruttata in tempi recenti. Il miglior modo per verificare è semplicemente raggiungere Amazon dal link indicato.