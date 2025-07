La console portatile ASUS ROG Ally Ryzen Z1 Extreme è in offerta per i Getaway Deals di AliExpress

Se avete voglia di giocare in mobilità senza scendere a compromessi in termini di impatto grafico, l'offerta di oggi potrebbe proprio fare al caso vostro. In occasione dei Getaway Deals (che ricordiamo avranno termine il prossimo 20 luglio), AliExpress ha infatti deciso di proporvi la console da gaming ASUS ROG Ally Ryzen Z1 Extreme ad un prezzo da non perdere, pari ad appena 454,56 euro, contro i 799 euro suggeriti in origine di listino. Se siete interessati ad acquistarla, è sufficiente cliccare su questo indirizzo . Volete conoscere le specifiche tecniche e le principali caratteristiche di questa console portatile? Scopriamole insieme nel dettaglio.

Le caratteristiche salienti di ASUS ROG Ally Ryzen Z1 Extreme

La console si presenta nella sua colorazione White, elegante e in grado di adattarsi perfettamente a tutti i gusti. Partiamo prima di tutto dal vero e proprio cuore pulsante di questa console portatile, il chip AMD Ryzen Z1 Extreme, in grado di garantire ottime prestazioni. Tutto viene trasmesso su un display Full HD da 7 pollici di diagonale, perfetto per godere degli ultimi videogiochi del momento senza perdersi nessun dettaglio.

ASUS ROG Ally Z1 Extreme

Ottima anche la frequenza d'aggiornamento, pari a 120 Hz, in grado di restituire il massimo della fluidità e dinamicità anche per i videogiochi più dinamici e movimentati. La console dispone di una memoria interna da 512 GB, che consente di scaricare senza problemi tutti i videogiochi in formato digital delivery, così da averli accessibili in ogni momento.