Samsung riduce le commissioni del Galaxy Store per i giochi dal 30% al 20%

Samsung ha annunciato un'importante modifica alla politica di condivisione dei ricavi per il suo Galaxy Store, abbassando la commissione trattenuta sulle vendite dei giochi dal 30% al 20%. Questo cambiamento, che entrerà in vigore il 15 maggio 2025, è pensato per rendere la piattaforma più appetibile per gli sviluppatori e competere direttamente con il Google Play Store, che mantiene ancora una commissione del 30% sulle entrate superiori al primo milione di dollari annui.

Fino ad oggi, Samsung adottava una struttura di revenue sharing simile a quella di Google, trattenendo il 30% delle entrate generate dai titoli pubblicati sul suo store. Con il nuovo modello 80/20, gli sviluppatori potranno ottenere una quota maggiore dei guadagni, sia per i giochi scaricabili che per quelli basati sul cloud gaming, che consente agli utenti di giocare in streaming senza bisogno di download.