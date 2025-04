Quanto è potente Nintendo Switch 2? Digital Foundry fa dei paragoni preliminari con PS4 e Steam Deck

I tech enthusiast di Digital Foundry da questo punto di vista hanno fatto una stima, affermando che, in base ai giochi visti finora, la console è comparabile in potenza a una PS4 , ma con tutta una serie di differenze dal punto di vista hardware e tecnologico che potrebbero rendere Switch 2 sostanzialmente più performante e al passo con i tempi.

La scorsa settimana finalmente Nintendo ha presentato Nintendo Switch 2 in pompa magna, annunciandone data di uscita, prezzo, i giochi al lancio e in arrivo nei mesi successivi e le sue caratteristiche. Tuttavia, mancano dettagli precisi sulle specifiche della console in grado di offrire un quadro chiaro delle potenzialità del suo hardware.

Nintendo Switch 2 a confronto con PS4 e Steam Deck

Per questo confronto preliminare Digital Foundry prende come esempio Elden Ring e Final Fantasy 7: Remake. Entrambi sono stati visti girare a 1080p nativo e 30 fps su Nintendo Switch 2, in linea con le prestazioni di PS4, e lo stesso vale per altri titoli, con alcune eccezioni, come Yakuza Zero, che gira in 4K a 60 fps in modalità docked.

Tuttavia Richard Ledbetter sottolinea che il confronto con PS4 riguarda la mera potenzia bruta, laddove Nintendo Switch 2 ha alcuni "assi nella manica" che virtualmente la mettono in una posizione di netto vantaggio rispetto alla console fissa di vecchia generazione di Sony.

Uno di questi è l'architettura di NVIDIA alla base dell'hardware, che permetterà agli sviluppatori di sfruttare ray tracing hardware, mesh shader e il DLSS. Proprio quest'ultimo potrebbe garantire un balzo importante in termini di prestazioni e/o risoluzione ed è una tecnologia di upscaling basata su IA totalmente assente su PS4 o PS4 Pro. Secondo Digital Foundry, stranamente nessuno dei giochi Nintendo Switch 2 mostrato finora sembra utilizzare il DLSS, dunque è difficile avere un quadro completo. Non solo, la console monta una memoria interna molto più veloce e una CPU potenzialmente più potente che dovrebbero garantire un certo distacco dalle console della precedente generazione.

Digital Foundry ha fatto anche un paragone preliminare con Steam Deck, affermando che Nintendo Switch 2 supera sicuramente la macchina di Valve quando è in modalità Docked. In termini di pura potenza grezza, in modalità portatile Steam Deck potrebbe essere in vantaggio, per quanto la console della casa di Kyoto può comunque avvalersi di un'API grafica di alto livello, i vantaggi di uno sviluppo su misura e uno schermo con una risoluzione superiore.

Chiaramente prendete tutti questi pareri per quello che sono: un'analisi preliminare con tanti punti ancora da chiarire e test approfonditi da realizzare. Per avere un quadro completo chiaramente sarà necessario aspettare l'arrivo di Nintendo Switch 2 nei negozi, fissato per il 5 giugno.