Annunciato Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, che segna il ritorno della serie

"Una minaccia travolge Faerûn devastando ogni ostacolo sul suo percorso, come se stesse cercando qualcosa... un oggetto in tuo possesso. Sei tu a portare il frammento, perciò spetta a te impedire al Re delle Ombre e al suo esercito di profanare la terra che chiami casa. Salverai Faerûn o cadrai vittima della tentazione del potere assoluto?" Ci ricorda la descrizione ufficiale, che traccia lo scenario in cui andremo a giocare.

Dettagli e requisiti di sistema

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition include tutte le espansioni:

Mask of the Betrayer: subendo la maledizione di una fame insaziabile che può essere placata solo divorando gli spiriti, dovrete attraversare il Regno delle Ombre per scoprire la causa di questo oscuro tormento.

Storm of Zehir: in seguito a un naufragio, voi e il vostro equipaggio vi ritrovate sulle coste di una terra ostile ricoperta dalla giungla. Combattendo per tornare alla civiltà, scoprirete un piano che minaccia di sconvolgere Faerûn per l'eternità.

Mysteries of Westgate: tenete gli occhi aperti nella città di Westgate, dove capita di tutto e ogni cosa ha un prezzo. Esplortea e smascherate i segreti nascosti nei bassifondi della città, prima che vi consumino.

Vediamo ora i requisiti di sistema ufficiali: