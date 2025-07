Il notebook gaming MSI Thin 15 con RTX 2050 e Intel i7 è in sconto con Amazon Prime Day

In occasione di Amazon Prime Day troviamo il notebook MSI Thin 15 a 699,00 € rispetto al prezzo mediano di 799,00 €. In questo caso si tratta della versione da 15" con RTX 2050 e Intel i7. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni. Come sempre, è possibile restituirlo se chiesto entro 14 giorni. Vediamo meglio le sue caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook MSI Thin 15

Come già anticipato, in questo caso si tratta del notebook da 15,6" con GPU 2050 che vi permetterà di sfruttare le principali tecnologie come NVIDIA DLSS. Il processore è un Core i7-13620H, che vogliate giocare o eseguire lavori multitasking. Troviamo inoltre un sistema di raffreddamento ottimizzato per essere più silenzioso e fresco sotto carico.

Il notebook MSI Thin 15

Il display è a 144 Hz e offre immagini fluide anche nei momenti più concitati, mentre Max-Q è una suite di tecnologie basate sull'IA in grado di ottimizzare i laptop per offrire prestazioni elevate.

Vi ricordiamo che anche la versione con RTX 3050 è in offerta e potete acquistarla attraverso il box sottostante. Come sempre, continuate a seguirci per ulteriori offerte dedicate al Prime Day.