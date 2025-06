Amazon Prime ora costa la metà per i giovani tra i 18 e i 22 anni e gli studenti universitari

L'iniziativa per gli studenti universitari era in realtà già disponibile dal 2019 con il programma Prime Student, ma a partire da oggi viene estesa anche a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, indipendentemente dal fatto che frequentino l'università. Di conseguenza, per gli aventi diritto il prezzo dell'abbonamento scende a soli 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno , invece dei 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno previsti dal piano standard.

I vantaggi di Amazon Prime

Amazon Prime è un abbonamento che offre numerosi vantaggi, tra cui consegne in giornata o entro un giorno lavorativo per tutti i prodotti contrassegnati con la dicitura "Amazon Prime", offerte esclusive, accesso al catalogo di film e serie TV di Prime Video e a oltre 100 milioni di brani con Amazon Music Prime. Per noi videogiocatori, risultano particolarmente allettanti i giochi gratuiti offerti ogni mese tramite Twitch grazie a Prime Gaming. I giovani tra i 18 e i 22 anni avranno inoltre accesso a vantaggi esclusivi, come il 10% di sconto su una selezione di prodotti moda.

"Ogni giorno lavoriamo per offrire sempre più valore a tutti i nostri clienti e Prime è una parte importante di questo impegno: un abbonamento che miglioriamo costantemente per essere al fianco delle persone e semplificare la loro vita grazie a risparmio, spedizioni veloci, convenienza e intrattenimento", ha dichiarato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia.

Alcuni dei tanti show visibili con Prime Video

"Oggi vogliamo rendere Prime ancora più accessibile e supportare in particolar modo i giovani che affrontano le prime sfide dell'età adulta: l'università, il lavoro, il trasferimento in una nuova città. Sappiamo quanto sia importante in questa fase gestire con attenzione le proprie risorse. Per questo abbiamo deciso di offrire l'abbonamento Prime a metà prezzo per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni: un modo concreto per essere al loro fianco con tutti i vantaggi del nostro servizio."