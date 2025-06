WhatsApp: i nuovi colori per i temi delle chat stanno per arrivare anche su Android

I nuovi colori per i temi delle chat di WhatsApp

Similmente a quanto visto su iOS qualche giorno fa, l'applicazione di un nuovo colore comporta un adattamento automatico dell'interfaccia della chat individuale. Il meccanismo va oltre la semplice colorazione delle bolle dei messaggi, estendendosi agli sfondi e ai "doodle" presenti all'interno delle conversazioni, i quali si modificano per riflettere la tonalità selezionata dall'utente. Si possono poi applicare queste nuove colorazioni su base specifica per ciascuna chat, accedendo alla schermata delle informazioni della conversazione desiderata. In alternativa, qualora il tema venga modificato attraverso le impostazioni principali dell'applicazione, il colore scelto verrà applicato in maniera universale a tutte le chat e i canali.

I nuovi colori dei temi su WhatsApp per Android

Le diciotto nuove opzioni di colore per i temi delle chat sono attualmente disponibili per un numero selezionato di beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android direttamente dal Google Play Store. Si prevede che questa funzionalità verrà progressivamente estesa a un pubblico più ampio nelle prossime settimane.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le nuove tonalità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.