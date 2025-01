Netflix ha appena fatto il botto con un nuovo anime: il più grande successo di sempre

Al momento della scrittura ci sono tre episodi disponibili , ma la serie anime è stata in grado di battere vari record.

Netflix punta molto su serie TV e film live-action, ma non mette certo da parte l'animazione. La compagnia punta sempre su nuovi prodotti e pare che uno dei più recenti sia stata una delle migliori scommesse di sempre. Parliamo di Sakamoto Days , che è appena diventato l'anime di maggior successo per la compagnia .

I risultati di Sakamoto Days

Secondo i dati diffusi da Netflix, Sakamoto Days è l'anime originale di Netflix più visto da quando lo streamer ha iniziato a comunicare i dati di ascolto settimanali. Il nuovo anime ha raccolto 8,6 milioni di visualizzazioni dal suo debutto l'11 gennaio. Questo lo rende l'anime originale più popolare di Netflix fino ad oggi, superando la seconda stagione di Baki Hanma, che aveva ottenuto 6 milioni di visualizzazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sakamoto Days è attualmente la seconda serie non inglese più popolare su Netflix, dopo la seconda stagione di Squid Game, che ha totalizzato ben 13,2 milioni di visualizzazioni nella settimana dal 13 al 19 gennaio. Ricordiamo che la formula di Netflix per il totale delle "visualizzazioni" è "ore guardate su ore di contenuti disponibili".

Sakamoto Days segue il protagonista Taro Sakamoto, un killer in pensione che sogna solo di gestire un minimarket con la moglie e la figlia. Ma, dopo un incontro con la malavita, Sakamoto deve usare metodi non letali per eliminare i sicari che vogliono riscuotere la taglia di un miliardo di yen sulla sua testa.

Tra gli altri anime di successo dell'ultimo periodo su Netflix vi è anche DanDaDan, che ha superato Dragon Ball Daima.