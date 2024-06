Il gioco di sopravvivenza Once Human è un successo totale su Steam, prima ancora di essere pubblicato

Once Human è una delle ultime tendenze su Steam e non ne siamo stupiti. Si tratta di un gioco di sopravvivenza dal taglio sci-fi con meccaniche da FPS multigiocatore in un mondo post apocalittico nel quale posiamo creare le nostre armi, la nostra fattoria e scontrarci in battaglie con tanti giocatori e NPC. E vi è anche la possibilità di creare contenuti da condividere con gli altri giocatori. In pratica una lunga lista di ciò che di norma piace al videogiocatore medio su PC.

Il gioco è così popolare che ha ottenuto la "Tripla corona" su Steam, in quanto è stato il gioco inserito più volte in Lista dei desideri e in contemporanea il gioco numero uno nelle tendenze e col più alto numero di giocatori contemporanei in una demo all'interno di 24 ore (pubblicata durante lo Steam Next Fest).

Certo, Hollow Knight Silksong ha ripreso la prima posizione nelle Liste dei desideri, ma Once Human è sicuramente il gioco del momento.