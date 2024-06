La Summer Game Fest 2025 è stata confermata da Geoff Keighley: vediamo i primi dettagli

Cosa sappiamo del Summer Game Fest 2025

Geoff Keighley ha precisamente scritto, nel proprio tweet: "Siamo entusiasti di annunciare che il Summer Game Fest tornerà a Los Angeles nel giugno 2025, includendo i Play Days di iam8bit e un evento di presentazione in live streaming a cui i fan potranno partecipare. Insieme all'industria, continueremo a costruire il futuro."

Anche se per il momento non ne abbiamo la conferma, possiamo supporre che il ritorno del Summer Game Fest condizionerà anche la presenza di una serie di show "minori" che gravitano attorno a questo tipo di periodo, e non solo lo Showcase organizzato da Keighley. Parliamo di eventi come il Guerilla Collective Showcase, l'Access-Ability Showcase, il Day of the Devs e il Wholesome Direct, più una serie di eventi di dimensioni maggiori che potrebbero esistere in modo indipendente ma che comunque tendono a sfruttare il periodo del Summer Game Fest, come il Future Games Show, il PC Gaming Show e le presentazioni degli editori maggiori.

Parlando per ancora di quest'anno, prima dovremo attendere l'arrivo della Gamescom, dove Ubisoft sarà presente.