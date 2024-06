LG supera Samsung per i display AMOLED di iPhone 16 Pro Max: è la prima volta che succede

Si prospetta un risultato storico per LG Display: Apple ha approvato LGD come fornitore di schermi OLED per il suo prossimo iPhone 16 Pro Max, il modello di iPhone più avanzato in uscita quest'anno, prima di Samsung Display. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni dalla Corea che, se confermate, farebbe registrare una prima volta assoluta.

Non era mai successo, infatti, che Apple approvasse LGD prima di SDC per gli schermi del suo flagship. Va tenuto presente che questo non significa che LG scalzerà Samsung come fornitore principali di display per iPhone, anche perché SDC ha una capacità produttiva molto più alta rispetto a LG. Un'approvazione così anticipata indica però che il divario tecnologico tra SDC e LGD è ormai minimo, se non del tutto inesistente.

A questo punto entrambe le società probabilmente produrranno pannelli per tutti e quattro i modelli di iPhone 16, e si dice che BOE fornirà alcuni pannelli per i due modelli standard di iPhone 16. Il produttore cinese BOE anche quest'anno è infatti rimasto fuori dalla corsa per per i modelli di punta, come vi raccontavamo qualche tempo parlando dell'approvazione degli schermi per i modelli Pro di iPhone 16 e della probabile adozione di schermi Tandem OLED per i Macbook Pro a partire dal 2026.